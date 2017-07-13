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Калужанка заперла грабителя в общежитии

13.07.2017 12:24 7 1729 Дмитрий Ивьев
Калужанка заперла грабителя в общежитии

В одном из общежитий Калуги на днях задержали 36-летнего мужчину, которого подозревают в грабеже.

- Выходя из комнаты общежития, где он находился в гостях у своих знакомых, злоумышленник обратил внимание, что входная дверь одной из соседних комнат снята с петель в связи с проведением ремонтных работ, - рассказали нам в четверг, 13 июля, в УМВД по Калужской области. - Возле двери находилась сумка с инструментами. Мужчина заглянул в комнату и, убедившись, что там никого нет, предпринял попытку похитить инструмент. С этой целью он перенес сумку в помещение кухни и стал оборачивать каждый инструмент в бумагу.

В этот момент вернулась хозяйка комнаты. Увидев незнакомого мужчину, она закрыла на ключ общую входную дверь в общежитии и, встав перед злоумышленником, потребовала вернуть инструмент и покинуть ее комнату.

- Не желая возвращать похищенное, мужчина нанес женщине удар рукой, - отмечают в полиции. - В то время как потерпевшая приходила в себя, злоумышленник направился к выходу и пытался скрыться с места преступления. Однако покинуть общежитие ему не удалось, ведь входная дверь была заперта. Когда мужчина понял, что оказался в западне, он разозлился и, вернувшись, стал ломать дверь в одну из комнат, где, забаррикадировавшись, спряталась женщина. Она набрала телефон 02 и вызвала наряд полицейских.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим. Новое уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».


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Тэги: происшествие

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