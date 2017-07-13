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«Десятка» протаранила «Москвич» на перекрёстке во Мстихино

13.07.2017 10:07 3 351 Алёна Павлова
«Десятка» протаранила «Москвич» на перекрёстке во Мстихино

В среду, 12 июля, на регулируемом перекрестке во Мстихино столкнулись ВАЗ-2110 и «Москвич». По предварительным данным ГИБДД, водитель «Москвича» из крайнего левого ряда на зеленый сигнал светофора поворачивал налево на улицу Лесную. Его не пропустила девушка, управлявшая «десяткой».

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Они осмотрены на месте врачами. Пострадала также пассажирка ВАЗа - 47-летняя женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга, переломом носа и ушибом лба.


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Тэги: дтп происшествие

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