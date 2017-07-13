«Десятка» протаранила «Москвич» на перекрёстке во Мстихино

В среду, 12 июля, на регулируемом перекрестке во Мстихино столкнулись ВАЗ-2110 и «Москвич». По предварительным данным ГИБДД, водитель «Москвича» из крайнего левого ряда на зеленый сигнал светофора поворачивал налево на улицу Лесную. Его не пропустила девушка, управлявшая «десяткой».

В результате ДТП травмы получили оба водителя. Они осмотрены на месте врачами. Пострадала также пассажирка ВАЗа - 47-летняя женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга, переломом носа и ушибом лба.