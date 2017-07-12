Трое иностранцев устроили скандал в калужском кафе

В кафе на улице Труда в Калуге задержали троих мужчин, которые отказались оплачивать счёт.

Инцидент произошёл около шести утра. Администратор вызвал правоохранительные органы.

- На требования прекратить противоправные действия нарушители не реагировали, - рассказали нам в среду, 12 июля, в управлении Росгвардии по Калужской области. – Наши сотрудники приняли решение задержать правонарушителей, однако один из них оказал сопротивление и попытался убежать, но был задержан.

В ходе проверки выяснилось, что скандалисты приехали к нам с Украины. Разбирательство по этому инциденту продолжается.