Трое иностранцев устроили скандал в калужском кафе

В кафе на улице Труда в Калуге задержали троих мужчин, которые отказались оплачивать счёт.
Инцидент произошёл около шести утра. Администратор вызвал правоохранительные органы.
- На требования прекратить противоправные действия нарушители не реагировали, - рассказали нам в среду, 12 июля, в управлении Росгвардии по Калужской области. – Наши сотрудники приняли решение задержать правонарушителей, однако один из них оказал сопротивление и попытался убежать, но был задержан.
В ходе проверки выяснилось, что скандалисты приехали к нам с Украины. Разбирательство по этому инциденту продолжается.
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