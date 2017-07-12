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Женщину избили в отделении банка

12.07.2017 15:31 2 2046 Дмитрий Ивьев
Женщину избили в отделении банка

Вечером во вторник, 11 июля, в Кирове в отделении одного из банков произошёл конфликт между бывшими мужем и женой.

- 36-летний мужчина несколько раз ударил свою бывшую супругу на глазах у работников банка, - рассказали нам в управлении Росгвардии по Калужской области. - Экс-супруг также угрожал физической расправой женщине.

Подозреваемый задержан. Известно, что ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности.


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Тэги: происшествие

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