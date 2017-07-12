Три человека отравились грибами

С начала года в Калужской области зафиксировано три случая отравления грибами. Такие данные в среду, 12 июля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

- Основные причины отравлений: неправильная идентификация при сборе грибов или их приобретении у случайных лиц, несоблюдение правил кулинарной обработки условно съедобных грибов, - подчёркивают в ведомстве. - Одним из самых ядовитых грибов является «бледная поганка», которую часто путают с зеленой сыроежкой, шампиньонами. В съедобных грибах, произрастающих вблизи шоссейных дорог и промышленных предприятий, могут содержаться токсичные элементы: свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и др. Поэтому не рекомендуется собирать грибы вблизи транспортных магистралей и промышленных предприятий.