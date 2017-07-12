В Марсе нашли артиллерийский снаряд

На днях в деревне Марс Барятинского района обнаружен артиллерийский снаряд диаметром 76 мм Времён Великой Отечественной войны.
Специалисты МЧС обезвредили опасную находку, сообщили в среду, 12 июля, в пресс-службе регионального управления.
- В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102» ,«02», «112», при производстве земляных или других работ - остановить работу, хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы: жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п, - напоминают спасатели. - При обнаружении таких предметов категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.
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