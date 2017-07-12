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15-летний подросток разбился на мотоцикле

12.07.2017 10:03 0 146 Дмитрий Ивьев
15-летний подросток разбился на мотоцикле

Вечером во вторник, 11 июля, на дороге между деревнями Вашутино и Кривское в Боровском районе вылетел в кювет мотоцикл Irbis.

За рулём находился 15-летний подросток, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Мальчика отвезли в Боровскую районную больницу с переломами руки и пальца.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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