15-летний подросток разбился на мотоцикле

Вечером во вторник, 11 июля, на дороге между деревнями Вашутино и Кривское в Боровском районе вылетел в кювет мотоцикл Irbis.

За рулём находился 15-летний подросток, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Мальчика отвезли в Боровскую районную больницу с переломами руки и пальца.

Фото: УГИБДД по Калужской области.