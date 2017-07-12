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Сбившего трёх женщин водителя ждёт уголовное дело

12.07.2017 09:32 2 308 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, 4 июля в Балабаново 22-летний водитель «Жигулей» в пьяном виде сел за руль, не справился с управлением и сбил трёх женщин, стоявших возле дороги.

По сообщению УМВД по Калужской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Максимальное наказание по ней – 4 года колонии.

 


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Тэги: происшествие

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