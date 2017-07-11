В Калуге ищут очевидцев девяти аварий

Городской отдел ГИБДД во вторник, 11 июля, опубликовал данные по девяти ДТП. Полиция ищет возможных свидетелей происшествий. Хотя некоторые из них произошли в предыдущие годы.
23 ноября 2015 года в районе дома 2 по улице Буровой посёлка Резвань водитель автобуса «ПАЗ» сбил пешехода, который скончался на месте.
17 октября 2016 года в 19:18 на улице Светлой возле дома №21 неустановленный водитель, управляя легковым автомобилем белого цвета, сбил пешехода и скрылся.
1 января этого года в 4:46 в районе дома 24 по улице Грабцевское шоссе «Лэнд Ровер Рэнж Ровер» насмерть сбил пешехода.
10 апреля в 21:30 в районе дома №2 по улице Фомушина неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, не пропустил «Ладу» и врзался в это авто.
22 апреля в 20:50 часов в районе дома №6 по улице Советской, неустановленный водитель, управляя, предположительно, «Нивой» темного цвета, наехал на пешехода и скрылся.
4 мая в 13:20 во дворе дома №11 по улице Болдина водитель, предположительно, «Лады» сбил пешехода и скрылся.
В этот же день в 17:43 на перекрёстке улиц Тульской и Энгельса неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся.
23 мая в 23:36 ещё одного пешехода сбили у дома №19 по улице Дальней.
26 мая в 8 утра пешеход погиб у дома №5 по улице Одоевское шоссе под колёсами «Форд Фокус».
Очевидцев данных происшествий просьба обращаться в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калуге по адресу: ул.Телевизионная д. 3 «А» каб.16 или по телефону 547-534, 547-888, 502-800, 501-636, 128.
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