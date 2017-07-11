«Шевроле» подбил «Ладу» на Грабцевском шоссе

Вечером в понедельник, 10 июля, на перекрёстке улиц Молодёжной и Грабцевское шоссе столкнулись «Шевроле Лачетти» и ВАЗ 21093.
По предварительным данным ГИБДД, водитель «Шевроле» поворачивал налево и не пропустил «Ладу».
В аварии пострадала 79-летняя пассажирка ВАЗа. У женщины рвано-ушибленная рана лобной области.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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