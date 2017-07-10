«Форд» снёс ограждение за Гагаринским мостом

Около 6 утра в воскресенье, 9 июля, на Тульском шоссе в Калуге произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Ford Mondeo ехал со стороны Гагаринского моста, не справился с управлением и врезался в ограждение между полосами.

Автомобилист попал в больницу с травмами рук.

Фото: УГИБДД по Калужской области.