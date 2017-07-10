Главная > Новости > Происшествия

«Форд» снёс ограждение за Гагаринским мостом

10.07.2017 14:42 3 2293 Дмитрий Ивьев
«Форд» снёс ограждение за Гагаринским мостом

Около 6 утра в воскресенье, 9 июля, на Тульском шоссе в Калуге произошла авария.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Ford Mondeo ехал со стороны Гагаринского моста, не справился с управлением и врезался в ограждение между полосами.

Автомобилист попал в больницу с травмами рук.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Появилось видео, как «Мицубиси» снёс ограждение на улице Кирова 10.07.2017 12:46

«Мицубиси» снёс ограждение на улице Кирова 10.07.2017 11:31

В разбившемся на Правом берегу «БМВ» пострадали 4 человека 10.07.2017 10:07

Маршрутка смяла «Жигули» 10.07.2017 09:12

Пешехода сбили в Турынино 10.07.2017 08:39

10.07.2017 09:29 1617 14
09.07.2017 18:41 1155 4
09.07.2017 15:09 815 9
Все народные новости →

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 13 июля, 15:30
Фестиваль "Бессонница-2017"
Калужская область
сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 16 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 13 июля, 18:00
Концерт "Музыкальные краски мира"
Гостиные ряды
пт 14 июля, 18:00
Концерт "Серебряные струны"
Гостиные ряды
чт 20 июля, 18:00
Концерт "Летнее диско"
Гостиные ряды
ср 26 июля, 18:00
Концерт "Как упоительны в России вечера"
Гостиные ряды

Кино

2:22
Тачки 3
Сказ о Петре и Февронии
Человек-паук: Возвращение домой
Новости компаний

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ 2017

В калужском филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» дан старт сезону студенческих энергетических отрядов

В «МегаФоне» подобрали смартфоны под каждый из тарифов линейки «Включайся!». Samsung в лидерах

МРСК Центра и Приволжья обеспечила выдачу мощности ряду крупных, значимых объектов в Центральном и Приволжском федеральных округах

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig Вчера 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57