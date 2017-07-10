Маршрутка смяла «Жигули»

10.07.2017 09:12 1895

Утром в воскресенье, 9 июля, в Обнинске маршрутное такси врезалось в «Жигули» на пересечении улицы Курчатова и улицы Жолио-Кюри.

По предварительным данным, водитель маршрутки выезжал с второстепенной дороги на главную, не сбросил скорость и не пропустил двигавшийся по Курчатова автомобиль ВАЗ 2106. В результате сильного удара обе правых двери легковушки были смяты. Водитель не пострадал, а вот пассажира «Жигулей» зажало покорёженным металлом, и его пришлось деблокировать спасателям МЧС. Пострадавший получил тяжёлую травму и был госпитализирован в городскую клиническую больницу №8. В маршрутке в этот ранний час пассажиров ещё не было.

Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.