Маршрутка смяла «Жигули»

Утром в воскресенье, 9 июля, в Обнинске маршрутное такси врезалось в «Жигули» на пересечении улицы Курчатова и улицы Жолио-Кюри.
По предварительным данным, водитель маршрутки выезжал с второстепенной дороги на главную, не сбросил скорость и не пропустил двигавшийся по Курчатова автомобиль ВАЗ 2106. В результате сильного удара обе правых двери легковушки были смяты. Водитель не пострадал, а вот пассажира «Жигулей» зажало покорёженным металлом, и его пришлось деблокировать спасателям МЧС. Пострадавший получил тяжёлую травму и был госпитализирован в городскую клиническую больницу №8. В маршрутке в этот ранний час пассажиров ещё не было.
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
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