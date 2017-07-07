Погиб 21-летний водитель УАЗа

Вечером в четверг, 6 июля, в районе деревни Павлиново Спас-Деменского района вылетел в кювет и перевернулся автомобиль УАЗ. 21-летний водитель скончался на месте происшествия, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.
Более точные данные по факту ДТП сейчас устанавливаются, подчеркнули в полиции.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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