Погиб 21-летний водитель УАЗа

Вечером в четверг, 6 июля, в районе деревни Павлиново Спас-Деменского района вылетел в кювет и перевернулся автомобиль УАЗ. 21-летний водитель скончался на месте происшествия, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области.

Более точные данные по факту ДТП сейчас устанавливаются, подчеркнули в полиции.

Фото: УГИБДД по Калужской области.