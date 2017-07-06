«Вольво» превратил ВАЗ в груду металлолома

В четверг, 6 июля, около полудня в Бабынинском районе легковушка Volvo столкнулась с ВАЗ 2106 на дороге Калуга-Вязьма на повороте на деревню Лопухино.

По предварительным данным ГИБДД, водитель «Вольво» не соблюдал дистанцию. «Шестерка» остановилась, чтобы пропустить машины и повернуть на Лопухино. В этот момент водитель на иномарке «догнал» отечественную легковушку. После столкновения «Вольво» улетела в кювет. У ВАЗа, судя по фото МЧС, смята вся задняя часть.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров отечественной машины. Они госпитализированы в областную больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.