Лихач на «Пежо» протаранил «Фольксваген» в районе Корекозево

Автомобиль Peugeot 306 лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen на дороге Калуга-Перемышль в районе деревни Корекозево.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «Пежо» обгонял грузовую «Газель» и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном».

В результате столкновений пострадали оба автомобилиста. Водитель Volkswagen госпитализирован с сотрясением головного мозга, переломом носа и левой пяточной кости. Водитель Peugeot получил открытую черепно-мозговую травму, перелом лицевого скелета, разрыв легкого и перелом бедра.