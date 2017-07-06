Лихач на «Пежо» протаранил «Фольксваген» в районе Корекозево

Автомобиль Peugeot 306 лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen на дороге Калуга-Перемышль в районе деревни Корекозево.
По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «Пежо» обгонял грузовую «Газель» и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Фольксвагеном».
В результате столкновений пострадали оба автомобилиста. Водитель Volkswagen госпитализирован с сотрясением головного мозга, переломом носа и левой пяточной кости. Водитель Peugeot получил открытую черепно-мозговую травму, перелом лицевого скелета, разрыв легкого и перелом бедра.
Фото: группа «Вконтакте» «Калуга жесть».
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