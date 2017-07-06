«Рено» сбил женщину, вышедшую из-за автобуса на остановке

Водитель Renault Duster сбил 52-летнюю женщину около автобусной остановки на 120 километре дороги Калуга - Вязьма недалеко от границы со Смоленской областью. По предварительным данным ГИБДД, автомобилист не заметил пешехода, вышедшего из-за остановившегося на остановке автобуса.

Женщину доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом носа и ушибами.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.