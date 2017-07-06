«Рено» сбил женщину, вышедшую из-за автобуса на остановке

Водитель Renault Duster сбил 52-летнюю женщину около автобусной остановки на 120 километре дороги Калуга - Вязьма недалеко от границы со Смоленской областью. По предварительным данным ГИБДД, автомобилист не заметил пешехода, вышедшего из-за остановившегося на остановке автобуса.
Женщину доставили в больницу с сотрясением головного мозга, переломом носа и ушибами.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
«Вольво» превратил ВАЗ в груду металлолома 06.07.2017 17:10
Лихач на «Пежо» протаранил «Фольксваген» в районе Корекозево 06.07.2017 16:00
5-летнего мальчика сбили на Первомайской в Калуге 06.07.2017 12:59
Наезд «Жигулей» на пешеходов попал на видео 06.07.2017 10:19
Попавшая под «Пазик» девушка отделалась ушибом 05.07.2017 13:14
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: