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5-летнего мальчика сбили на Первомайской в Калуге

06.07.2017 12:59 4 1988 Алёна Павлова
5-летнего мальчика сбили на Первомайской в Калуге

Пятилетний ребенок оказался в больнице после ДТП на улице Первомайской в районе дома №29 в Калуге. По предварительным данным ГИБДД, мальчик вышел на дорогу не на переходе, и водитель Kia Rio не успел вовремя затормозить.

Ребенка доставили в детскую областную больницу. После осмотра выяснилось, что у мальчика ушиб спины. Малышу оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие дети

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