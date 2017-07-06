Погрузчик сломался, когда его попытались угнать

В Юхнове задержали 57-летнего мужчину, который попытался угнать погрузчик.
- В своем объяснении он пояснил, что в тот день, проходя мимо специализированной техники, увидел в одном из погрузчиков оставленный в замке зажигания ключ и принял решение немного покататься, - рассказали в четверг, 6 июля, в УМВД по Калужской области. - Однако в полной мере насладиться поездкой ему не удалось, так как через небольшой промежуток времени погрузчик сломался.
Мужчине грозит до 5 лет колонии по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Фото: УМВД по Калужской области.
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