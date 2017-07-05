Пешеход попал под колёса «Рено»

Во вторник, 4 июля, на 95 километре трассы А130 в Калужской области под колёса «Рено Логан» попал 47-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, он переходил дорогу вне зоны действия перехода. У пострадавшего перелом большеберцовой кости.

Фото: УГИБДД по Калужской области.