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Пешеход попал под колёса «Рено»

05.07.2017 12:42 0 212 Дмитрий Ивьев
Пешеход попал под колёса «Рено»

Во вторник, 4 июля, на 95 километре трассы А130 в Калужской области под колёса «Рено Логан» попал 47-летний мужчина.

По предварительным данным ГИБДД, он переходил дорогу вне зоны действия перехода. У пострадавшего перелом большеберцовой кости.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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