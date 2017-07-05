Пешеход попал под колёса «Рено»

Во вторник, 4 июля, на 95 километре трассы А130 в Калужской области под колёса «Рено Логан» попал 47-летний мужчина.
По предварительным данным ГИБДД, он переходил дорогу вне зоны действия перехода. У пострадавшего перелом большеберцовой кости.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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