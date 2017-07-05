Попавшая под «Пазик» девушка отделалась ушибом

Как мы уже рассказывали, днём во вторник, 4 июля, на улице Кирова в районе сквера Медсестер автобус 4-го маршрута сбил 26-летнюю девушку. В ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

- Водитель автобуса допустил наезд на пешехода, которая стояла на тротуаре у края проезжей части на остановочном пункте, - подчеркнули в дорожной полиции.

Пострадавшую отвезли в больницу с ушибом левой голени.

Фото: УГИБДД по Калужской области.