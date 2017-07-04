В Калуге на остановке «Пазик» сбил девушку

Во вторник, 4 июля, около 13:50 в Калуге на улице Кирова в районе сквера Медсестер сбили 26-летнюю девушку.
- Водитель «Пазика» 4-го маршрута при подъезде к остановке задел зеркалом девушку, - рассказали нам в городском отделе ГИБДД.
Пострадавшая доставлена в больницу, диагноз уточняется.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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