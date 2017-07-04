Двухлетняя девочка выпала из окна 5 этажа

ЧП произошло 3 июля около 19:00 в Боровске. Родители пострадавшей – девочки в возрасте двух с половиной лет – были на работе. За малышкой присматривали её старшие сёстры 11 и 17 лет.
Младшая девочка вместе с средней сестрой отправилась во двор погулять. Там они встретили знакомых детей, вместе с которыми придумали игру: одни ребятишки будут кидать игрушки с балкона квартиры, где живут девочки, а другие их ловят.
Пострадавшая малышка вместе с одной из подружек средней сестры поднялась в квартиру, которая находится на пятом этаже. Дети стали кидать игрушки из окна.
- По предварительным данным, девочка встала на табурет, а затем на подоконник открытого окна, застеклённого стеклопакетами, и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребёнка, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области во вторник, 4 июля. – В результате девочка выпала из оконного проема и упала на асфальт.
В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в областную больницу. Следственный комитет проводит по данному факту процессуальную проверку. Следователи уже опросили очевидцев, провели осмотр места происшествия.
Фото: СК по Калужской области.
|
В Калуге на остановке «Пазик» сбил девушку 04.07.2017 16:45
На мотофестивале изъяли 254 литра пива 04.07.2017 12:16
Пропал 36-летний мужчина 04.07.2017 11:27
«Жигули« въехали в фуру и перевернулись на Киевской трассе 04.07.2017 09:47
Пропала 84-летняя бабушка 03.07.2017 12:58
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: