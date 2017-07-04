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Двухлетняя девочка выпала из окна 5 этажа

04.07.2017 12:38 9 2947 Оксана КОЛОСОВА
Двухлетняя девочка выпала из окна 5 этажа

ЧП произошло 3 июля около 19:00 в Боровске. Родители пострадавшей – девочки в возрасте двух с половиной лет – были на работе. За малышкой присматривали её старшие сёстры 11 и 17 лет.

Младшая девочка вместе с средней сестрой отправилась во двор погулять. Там они встретили знакомых детей, вместе с которыми придумали игру: одни ребятишки будут кидать игрушки с балкона квартиры, где живут девочки, а другие их ловят.

Пострадавшая малышка вместе с одной из подружек средней сестры поднялась в квартиру, которая находится на пятом этаже. Дети стали кидать игрушки из окна.    

- По предварительным данным, девочка встала на табурет, а затем на подоконник открытого окна, застеклённого стеклопакетами, и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребёнка, - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области во вторник, 4 июля. – В результате девочка выпала из оконного проема и упала на асфальт.

В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в областную больницу. Следственный комитет проводит по данному факту процессуальную проверку. Следователи уже опросили очевидцев, провели осмотр места происшествия.

Фото: СК по Калужской области.


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Тэги: происшествие дети

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