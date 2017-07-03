«Хендай» перевернулся на дороге Калуга-Медынь

Ночью в воскресенье, 2 июля, на дороге Калуга-Медынь между Льва Толстого и новой развязкой в кювет вылетел Hyundai Solaris.
По предварительным данным ГИБДД, 39-летний мужчина ехал в сторону Калуги, не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.
У автомобилиста ушиб грудной клетки.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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