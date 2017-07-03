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«Хендай» перевернулся на дороге Калуга-Медынь

03.07.2017 12:28 6 1165 Дмитрий Ивьев
«Хендай» перевернулся на дороге Калуга-Медынь

Ночью в воскресенье, 2 июля, на дороге Калуга-Медынь между Льва Толстого и новой развязкой в кювет вылетел Hyundai Solaris.

По предварительным данным ГИБДД, 39-летний мужчина ехал в сторону Калуги, не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась.

У автомобилиста ушиб грудной клетки.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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