47-летний мужчина утонул в реке

В субботу, 1 июля, в деревне Новое Рябцево Малоярославецкого района в реке утонул 47-летний мужчина из Московской области.
- Он пошёл с друзьями купаться на речку, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и был в воде один. Через некоторое время его друзья обнаружили мужчину без признаков жизни.
Следователи проводят проверку.
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