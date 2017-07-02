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47-летний мужчина утонул в реке

02.07.2017 11:10 1 1054 Дмитрий Ивьев
47-летний мужчина утонул в реке

В субботу, 1 июля, в деревне Новое Рябцево Малоярославецкого района в реке утонул 47-летний мужчина из Московской области.

- Он пошёл с друзьями купаться на речку, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и был в воде один. Через некоторое время его друзья обнаружили мужчину без признаков жизни.

Следователи проводят проверку.


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Тэги: происшествие

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