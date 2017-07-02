47-летний мужчина утонул в реке

В субботу, 1 июля, в деревне Новое Рябцево Малоярославецкого района в реке утонул 47-летний мужчина из Московской области.

- Он пошёл с друзьями купаться на речку, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения и был в воде один. Через некоторое время его друзья обнаружили мужчину без признаков жизни.

Следователи проводят проверку.