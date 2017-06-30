Драка со стрельбой: вечернее ЧП на Старом Торге

Вечером в четверг, 29 июня, на площади Старый Торг в центре Калуги произошла драка. Как утверждают её очевидцы, она сопровождалась стрельбой. Некоторые подробности ЧП опубликованы в группе «Калуга.Жесть».

- На площади Старый Торг была драка со стрельбой! – пишут очевидцы. – Сначала били «Рейнджровер» кирпичами, потом объехали скверик и со стороны почты устроили драку со стрельбой. Подъехала полиция, попыталась разнять. В парке в этот момент ещё гуляли родители с детьми. Сели в черную «Тойоту» и «Лэнд Крузер» и, не взирая на полицию, оттолкнув стражей порядка, рванули в сторону ул. Пушкина! «Рейнджровер» с ранеными остался на месте со «Скорой» и полицией.

В пятницу, 30 июня, информацию о конфликте подтвердили в правоохранительных органах.

- По данным Управления Росгвардии по Калужской области, 29 июня сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования в районе площади Старый Торг. В 21:20 к группе задержания обратились две девушки, которые пояснили, что недалеко от сквера им. Ленина происходит драка между несколькими мужчинами, а также был слышен хлопок, похожий на выстрел из пистолета, - сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. – Наряд незамедлительно выдвинулся по указанному адресу. Подъезжая к месту происшествия, росгвардейцы обнаружили лежавшего на земле мужчину, которому были причинены телесные повреждения. Наряд оказал пострадавшему доврачебную помощь и вызвал бригаду «Скорой помощи».

Информация о произошедшем инциденте передана в УМВД по Калуге. По данному факту проводится полицейская проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По её итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта. Они со своей стороны уже написали заявления об отсутствии претензий друг к другу.