Два человека пострадали из-за шторма на мотофестивале

В пятницу, 30 июня, на байк-фестивале Мото-Малоярославец пострадали двое мужчин.
Во время сильных порывов ветра на отдыхающих рухнули железные конструкции палаток. Об этом сообщает life.ru.
Одного мужчину с ушибами и переломом левой руки госпитализировали. Детали уточняются.
Фото: life.ru.
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