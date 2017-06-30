Два человека пострадали из-за шторма на мотофестивале

В пятницу, 30 июня, на байк-фестивале Мото-Малоярославец пострадали двое мужчин.

Во время сильных порывов ветра на отдыхающих рухнули железные конструкции палаток. Об этом сообщает life.ru.

Одного мужчину с ушибами и переломом левой руки госпитализировали. Детали уточняются.

Фото: life.ru.