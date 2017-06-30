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Водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся

30.06.2017 11:15 1 1552 Дмитрий Ивьев
Водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся

Вечером в четверг, 29 июня, на улице Энгельса в Людиново под колёса машины попала 19-летняя девушка.

Примерно в 22:00 она шла по правому краю проезжей части, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Обочины и тротуара в этом месте нет. Девушку сбил автомобиль тёмного цвета. Марка авто и личность водителя устанавливаются.

У пострадавшей подвывих правого голеностопного сустава, сотрясение мозга и множественные ссадины.


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Тэги: дтп происшествие

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