Водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся

Вечером в четверг, 29 июня, на улице Энгельса в Людиново под колёса машины попала 19-летняя девушка.
Примерно в 22:00 она шла по правому краю проезжей части, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Обочины и тротуара в этом месте нет. Девушку сбил автомобиль тёмного цвета. Марка авто и личность водителя устанавливаются.
У пострадавшей подвывих правого голеностопного сустава, сотрясение мозга и множественные ссадины.
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