Водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся

Вечером в четверг, 29 июня, на улице Энгельса в Людиново под колёса машины попала 19-летняя девушка.

Примерно в 22:00 она шла по правому краю проезжей части, рассказали нам в УГИБДД по Калужской области. Обочины и тротуара в этом месте нет. Девушку сбил автомобиль тёмного цвета. Марка авто и личность водителя устанавливаются.

У пострадавшей подвывих правого голеностопного сустава, сотрясение мозга и множественные ссадины.