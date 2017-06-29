7-летний велосипедист попал под колёса «Жигулей»

Около 20:50 в среду, 28 июня, в деревне Новодяглево Куйбышевского района водитель ВАЗ 21053 сбил 7-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде.
По предварительным данным, ребенок ехал в попутном направлении по проезжей части.
У мальчика сломана нога.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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