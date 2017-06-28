Пропавшая пенсионерка нашлась

Пропавшая 72-летняя Элина Кирютина найдена, об этом в среду, 28 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Напомним, что 22 июня женщина ушла из дома, и до сегодняшнего дня о ней ничего не было известно. Где всё это время была пенсионерка, не сообщается.