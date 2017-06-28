Кировская недорезня бензопилой

На днях в полицию позвонил директор одного из магазинов деревни Бережки Кировского района. Он заявил, что посетитель торговой точки грозится его убить.

- По словам звонившего, в магазин зашел пьяный мужчина, держа в руках работающую бензопилу, - сообщает в среду, 28 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Не предъявляя никаких требований, он стал угрожать расправой.

На место прибыли полицейские, которые задержали дебошира.

Пилу полицейские изъяли. Мужчину обвиняют в угрозах убийством. Ведётся следствие. Пока не сообщается, с какой целью подозреваемый пришёл в магазин с бензопилой.