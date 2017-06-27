«БМВ» перевернулся на Киевской трассе

Около 15:05 во вторник, 27 июня, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска перевернулся автомобиль «БМВ». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщению спасателей, в ДТП как минимум двое пострадавших. Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что все находившиеся в авто живы. Точная информация по данному происшествию сейчас выясняется.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.