«БМВ» перевернулся на Киевской трассе

Около 15:05 во вторник, 27 июня, на трассе М3 «Украина» в черте Обнинска перевернулся автомобиль «БМВ». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По сообщению спасателей, в ДТП как минимум двое пострадавших. Очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что все находившиеся в авто живы. Точная информация по данному происшествию сейчас выясняется.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
|
Начинающий скутерист попал под легковушку 27.06.2017 11:18
15-летний мальчик погиб в аварии 27.06.2017 09:47
Количество аварий снизилось почти на 25% 27.06.2017 09:03
Скутериста сбили на Салтыкова-Щедрина 26.06.2017 12:59
Мотоцикл «Урал» разорвало в аварии – двое погибли 26.06.2017 09:36
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: