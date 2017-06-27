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В пруду утонул 31-летний мужчина

27.06.2017 16:27 0 93 Елена Французова
В пруду утонул 31-летний мужчина

Во вторник, 27 июня, около 15:10 со дна пруда в городе Сосенский Козельского района подняли тело 31-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.  

Причины случившегося сейчас устанавливаются, тело передано для проведения судебно-медицинской экспертизы.


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Тэги: происшествие

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