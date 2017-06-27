В пруду утонул 31-летний мужчина

Во вторник, 27 июня, около 15:10 со дна пруда в городе Сосенский Козельского района подняли тело 31-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Причины случившегося сейчас устанавливаются, тело передано для проведения судебно-медицинской экспертизы.