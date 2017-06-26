Двухлетний малыш выпал из окна

В пятницу, 23 июня, в Людиново со второго этажа многоэтажки выпал 2-летний мальчик.
- На момент происшествия ребенок находился квартире в матерью, - сообщает в понедельник, 26 июня, калужское региональное управление Следственного комитета. - Предположительно, когда женщина вышла из комнаты на несколько минут, малыш залез на лавку, затем на подоконник, в результате чего выпал из окна.
Сейчас малыш находится в больнице с травмой головы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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