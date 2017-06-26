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Двухлетний малыш выпал из окна

26.06.2017 12:14 3 3096 Елена Французова
Двухлетний малыш выпал из окна

В пятницу, 23 июня, в Людиново со второго этажа многоэтажки выпал 2-летний мальчик.

- На момент происшествия ребенок находился квартире в матерью, - сообщает в понедельник, 26 июня, калужское региональное управление Следственного комитета. - Предположительно, когда женщина вышла из комнаты на несколько минут, малыш залез на лавку, затем на подоконник, в результате чего выпал из окна.

Сейчас малыш находится в больнице с травмой головы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.


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Тэги: происшествие дети

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