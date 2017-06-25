В Калуге 12-летнего мальчика раздавило бетонными плитами

В субботу, 24 июня, трагический случай произошёл в посёлке Молодёжный в Калуге.

- Двое мальчиков, 12 и 17 лет, забрались на территорию недостроенного многоэтажного здания, где на малолетнего ребёнка обрушилось перекрытие между этажами, - рассказали нам в воскресенье в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Мальчик погиб на месте.

Следователи сейчас проводят проверку. Устанавливается личность владельца здания.