«Рено» перевернулся на окружной

Две аварии произошли днём в пятницу, 23 июня, на окружной дороге в Калуге.

- От завода «Фольксваген» в сторону Малинников фура «догнала» джип, - написали очевидцы в группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте». - Через 50 метров на противоположной стороне лежит «Рено Дастер». Пробка дикая.

Точная информация о ДТП сейчас уточняется.

Фото: «Дорожный патруль».