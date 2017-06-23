«Рено» перевернулся на окружной

Две аварии произошли днём в пятницу, 23 июня, на окружной дороге в Калуге.
- От завода «Фольксваген» в сторону Малинников фура «догнала» джип, - написали очевидцы в группе «Калуга жесть» в «ВКонтакте». - Через 50 метров на противоположной стороне лежит «Рено Дастер». Пробка дикая.
Точная информация о ДТП сейчас уточняется.
Фото: «Дорожный патруль».
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