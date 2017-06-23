140 кг украинского сала сожгли в крематории

Во вторник, 20 июня, в поезде на станции Сухиничи полицейские обнаружили почти 140 кг контрафактного сала.
Как оказалось, везла его гражданка Украины. Сопроводительных документов у неё не было. Женщина собиралась продать сало на рынке в Брянске.
- Женщина пояснила, что о необходимости наличия товаросопроводительных документов на продукцию при перемещении на территорию другого государства она не знала, - сообщает комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.
Сало отправили на местную станцию по борьбе с болезнями животных. В тот же день его сожгли в печи-крематоре.
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