140 кг украинского сала сожгли в крематории

Во вторник, 20 июня, в поезде на станции Сухиничи полицейские обнаружили почти 140 кг контрафактного сала.

Как оказалось, везла его гражданка Украины. Сопроводительных документов у неё не было. Женщина собиралась продать сало на рынке в Брянске.

- Женщина пояснила, что о необходимости наличия товаросопроводительных документов на продукцию при перемещении на территорию другого государства она не знала, - сообщает комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

Сало отправили на местную станцию по борьбе с болезнями животных. В тот же день его сожгли в печи-крематоре.