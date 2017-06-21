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Вынесен приговор по смертельному ДТП

21.06.2017 15:11 0 1660 Дмитрий Ивьев
Вынесен приговор по смертельному ДТП

На днях в Жиздринском районе вынесен приговор 42-летнему жителю города Чебоксары. Его признали виновным в совершении ДТП, в котором погибли два человека.

Авария произошла 4 января. На трассе М3 «Украина» водитель за рулём «Мазды» пошёл на обгон и врезался во встречную «девятку».

Пассажир иномарки и водитель «Лады» погибли, два пассажира отечественной легковушки  получили множество переломов.

Решением суда мужчина приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.


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Тэги: дтп происшествие

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