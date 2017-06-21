Вынесен приговор по смертельному ДТП

На днях в Жиздринском районе вынесен приговор 42-летнему жителю города Чебоксары. Его признали виновным в совершении ДТП, в котором погибли два человека.
Авария произошла 4 января. На трассе М3 «Украина» водитель за рулём «Мазды» пошёл на обгон и врезался во встречную «девятку».
Пассажир иномарки и водитель «Лады» погибли, два пассажира отечественной легковушки получили множество переломов.
Решением суда мужчина приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.
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