Вынесен приговор по смертельному ДТП

На днях в Жиздринском районе вынесен приговор 42-летнему жителю города Чебоксары. Его признали виновным в совершении ДТП, в котором погибли два человека.

Авария произошла 4 января. На трассе М3 «Украина» водитель за рулём «Мазды» пошёл на обгон и врезался во встречную «девятку».

Пассажир иномарки и водитель «Лады» погибли, два пассажира отечественной легковушки получили множество переломов.

Решением суда мужчина приговорён к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении.