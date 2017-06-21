Калужанин купил ОСАГО, но все равно заплатил за ДТП из своего кармана

Житель Калужской области попал в аварию в Медынском районе. И после этого обнаружилось, что у него поддельный полис ОСАГО.

В полиции мужчина рассказал, что за 3000 рублей оформил страховку через своего знакомого.

- По версии полицейских, 28-летний подозреваемый собственноручно заполнил бланк страхового полиса ОСАГО, а также бланк квитанции к страховому полису и передал его владельцу транспортного средства, - рассказали в среду, 21 июня, в УМВД по Калужской области. - В дальнейшем выяснилось, что данные бланки были приобретены у частных лиц на вокзале в одном из соседних регионов и не являлись действительным документом.

Так как виновником ДТП стал владелец фальшивого полиса, компенсировать ущерб автомобилист будет сам. А его знакомому за подделку документа грозит до двух лет лишения свободы.