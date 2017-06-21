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Калужане, рискуя жизнью, сняли собак с крыши на Зерновой

21.06.2017 09:51 33 1577 Елена Французова
Калужане, рискуя жизнью, сняли собак с крыши на Зерновой

В понедельник, 19 июня, в Калуге по крыше одного из предприятий на улице Зерновой бегали собаки. Как туда забрались четвероногие, неизвестно. На их спасение отправились члены приюта «Душа Бродяги».

Животные не могли самостоятельно спуститься, поэтому спасателям пришлось сами забраться наверх. Они хотели, используя снотворное, усыпить псов и снять с опасной высоты. Но это оказалось  непросто.

- Ребята пытались загнать собак на середину крыши, чтобы в момент укола те не смогли подбежать к краю и сорваться, - рассказывают в приюте. - Был момент, когда одна из собак рванула на край, поскользнулась, и её понесло вниз... Сергей [один из спасателей], рискуя жизнью, перепрыгнул через перила, держась всего одной рукой, успел схватить собаку, не дав ей сорваться. Ребята реально рисковали своими жизнями, ведь одно неверное движение - и парни могли сорваться. К этому времени внизу уже собрался народ, наблюдавший за сим действом, и только двое парней (не знаем их имен) от всего сердца вместе с нами переживали за тех, кто находился на крыше. Они в самые страшные моменты тихо-тихо шептали: «Миленькие, давайте. Ребята, аккуратней, не сорвитесь». Да, эти два парня порывались пару раз уйти, чтобы не увидеть падения кого-либо из находящихся на крыше, но возвращались обратно и продолжали болеть за нашу команду и поддерживать! Тем временем Сергей и Роман уже спускались по лестнице с сонными крупными собаками.

Собак назвали в честь спасателей – Ромашка (чёрный) и Косой (белый). Пёсикам по 2-3 года. По приезду в приют собаки быстро пришли в себя после снотворного.

- А у наших спасателей ещё долго тряслись руки и ноги после возвращения на землю,- добавляют в приюте.

Фото: «Душа Бродяги».


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Тэги: животные происшествие

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