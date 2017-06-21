Водитель пострадал в перевернувшейся «Ладе»

Вечером во вторник, 20 июня, на дороге между Ермолино и Боровском вылетела в кювет «Лада».

По предварительным данным ГИБДД, 37-летний водитель не справился с управлением, машина выехала на правую обочину, а потом перевернулась.

У автомобилиста черепно-мозговая травма.

Фото: УГИБДД по Калужской области.