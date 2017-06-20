В Калуге ищут женщину, укравшую туи

В «Народных новостях» на нашем сайте пользователь Генадич во вторник, 20 июня, разместил видео с камер наблюдения, на котором запечатлено как некая женщина ворует с клумбы туи.

По словам нашего читателя, инцидент произошёл у дома №28 по улице Кибальчича около 23:00 12 июня.

- В ближайшее время информация дойдет до участкового, - написал Генадич. - На Кубяке не первый случай воровства растений из клумб. Кибальчича, 30 лишилась елей, в других местах пропадали цветы.