Турист потерялся в калужском лесу

В понедельник, 19 июня, в Спас-Деменском районе в лесу заблудился мужчина, который вместе с друзьями приехал посмотреть на мемориальный комплекс Гнездиловская высота.
С собой у него был мобильный телефон. Он позвонил спасателям по номеру 112. Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, искать мужчину тут же отправились сотрудники МЧС, МВД, а также два лесника и местный охотник.
Обнаружить туриста удалось спустя два часа в лесу между мемориальным комплексом и деревней Гнездилово. Его жизни ничего не угрожает.
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