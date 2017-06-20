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Турист потерялся в калужском лесу

20.06.2017 16:00 11 1177 Дмитрий Ивьев
Турист потерялся в калужском лесу

В понедельник, 19 июня, в Спас-Деменском районе в лесу заблудился мужчина, который вместе с друзьями приехал посмотреть на мемориальный комплекс Гнездиловская высота.

С собой у него был мобильный телефон. Он позвонил спасателям по номеру 112. Как рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области, искать мужчину тут же отправились сотрудники МЧС, МВД, а также два лесника и местный охотник.

Обнаружить туриста удалось спустя два часа в лесу между мемориальным комплексом и деревней Гнездилово. Его жизни ничего не угрожает.


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Тэги: происшествие мчс

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