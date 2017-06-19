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«Газель» выгорела под Малоярославцем

19.06.2017 09:02 0 220 Дмитрий Ивьев
«Газель» выгорела под Малоярославцем

Днём в воскресенье, 18 июня, в Малоярославецком районе сгорела «Газель Соболь».

Автомобиль вспыхнул примерно в 13:45, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области. Потушить его удалось примерно через полчаса. Никто из людей не пострадал.

Причины возгорания сейчас выясняются, рассказали спасатели.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар

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