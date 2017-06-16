В Калуге с крыши сняли пропавшую девушку

В четверг, 15 июня, около 16:00 полицейские получили сообщение о том, что на крыше многоэтажки на улице Плеханова сидит девушка.

- Наши сотрудники прибыли по указанному адресу, где к ним обратилась девушка, сообщив, что её подруга находится на крыше дома около двух часов, - сообщает 16 июня пресс-служба Управления Росгвардии по Калужской области.

Девушка сидела на краю крыши, свесив ноги. Правоохранители вызвали медицинских работников и стали общаться с девушкой на отвлеченные темы. Улучив удобный момент, сотрудники Росгвардии схватили девушку за руки, сняв с парапета.

Позже выяснилось, что 17-летняя калужанка находилась в розыске. Около суток она не выходила на связь с родными.