Женщина отвлеклась за рулём и протаранила «Шкоду»

Утром в четверг, 15 июня, на дороге между Крёменками и Протвино в Жуковском районе столкнулись Chevrolet Cruze и Skoda Octavia.

Как рассказали в калужском управлении ГИБДД, женщина за рулём «Шевроле» отвлеклась, выехала на встречную полосу и врезалась в «Шкоду».

У 45-летнего водителя «Шкоды» черепно-мозговая травма, переломы голени и костей таза.

Фото: УГИБДД по Калужской области.