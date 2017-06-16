«Форд» перевернулся на дороге Вязьма – Калуга

Около 5 утра в четверг, 15 июня, на дороге Вязьма – Калуга в Юхновском районе перевернулся «Форд Фокус».
По предварительным данным ГИБДД, 49-летний мужчина не справился с управлением, выехал на обочину, и машина перевернулась.
У автомобилиста ушиб позвоночника.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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