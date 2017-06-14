Две девушки пострадали в лобовой аварии

Днём во вторник, 13 июня, на дороге Козельск – Хвастовичи лоб в лоб столкнулись Chevrolet Lanos и Hyundai Solaris.

По предварительным данным ГИБДД, на встречную полосу выехал водитель «Шевроле».

В аварии пострадали 14-летняя и 18-летняя пассажирки «Хёндая». У девушек ушибы.

Фото: УГИБДД по Калужской области.