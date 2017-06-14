Скутерист влетел под фуру

Днём во вторник, 13 июня, на улице Горького в Кирове 24-летний водитель скутера «Ирбис» не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру.
Как рассказали нам в УГИБДД по Калужской области, пострадал сам предполагаемый виновник. У мужчины открытый перелом правой голени и черепно-мозговая травма.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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