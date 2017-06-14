Двое калужан погибли из-за водителя «Феррари»

Во вторник, 13 июня, суд заочно арестовал водителя Ferrari, которого обвиняют в смертельном ДТП в Подмосковье. После аварии 24-летний предполагаемый виновник скрылся с места происшествия, сообщили в полиции Московской области.

По данным МВД, инцидент произошел 21 мая на 40 километре Минского шоссе. Ferrari врезался в автомобиль Peugeot, который вез на буксировочном тросе Renault. Трос оборвался, и автомобиль Renault перевернулся. Два человека, находившиеся в салоне, погибли на месте.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что погибли мужчина и женщина из Калужской области. Издание также передавало со ссылкой на отца водителя Ferrari, что причиной неудачного маневра его сына стала лежащая на дороге автопокрышка, а скорость автомобиля в тот момент не превышала 110 километров в час.

Водитель Ferrari объявлен в международный розыск.

Фото: «Россия 1».