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Самолёт сбил лося во время посадки в Калужской области

14.06.2017 12:08 8 1635 Дмитрий Ивьев
Самолёт сбил лося во время посадки в Калужской области

На аэродроме Ермолино в Калужской области транспортный самолёт Ан-26 при посадке столкнулся с лосём. В среду, 14 июня, об этом сообщает Life.ru.

Из людей никто не пострадал, а вот сохатый погиб на месте, рассказали в сообществе Mash в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, лось смог пробраться на территорию аэродрома из-за халатности строителей: фирма строила бетонное ограждение вокруг аэродрома, и для удобства проезда техники рабочие убрали две бетонные плиты. Военных об этом не предупредили, поэтому временное ограждение у ВПП в момент инцидента отсутствовало.

В Ермолино, напомним, располагается аэродром государственной авиации. Там базируется 70-й отдельный смешанный авиационный полк особого назначения Внутренних войск МВД и авиационная эскадрилья ВВС.


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Тэги: происшествие

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